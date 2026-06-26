Компенсацию на молочную кухню распространили на всех будущих мам Хабаровского края

Напомним, когда проект только запустили, в 2025 году, он работал только в Хабаровске. Сейчас его действие распространяется на Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советскую Гавань, Солнечный и Ванино. До конца года планируется запустить программу на территории всего региона.