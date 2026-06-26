Компенсацию на молочную кухню распространили на всех будущих мам Хабаровского края

Получить компенсацию за молочную кухню теперь смогут не только отдельные категории семей, а все будущие мамы Хабаровского края. По словам губернатора, расширить действие меры поддержки было решено потому, что качественное питание беременной женщины — один из важных критериев, влияющих на здоровье ребенка.
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для того, чтобы получить компенсацию за молочную продукцию, необходимо только встать на учет по беременности и обратиться в центр социальной поддержки. Никаких справок о доходах предоставлять не потребуется.
По условию этой программы, покупать творог, молоко, питьевой йогурт, сметану, варенец и кефир нужно у местных производителей. В этом случае и будет доступна компенсация в размере до 3,5 тысяч рублей в месяц.
Напомним, когда проект только запустили, в 2025 году, он работал только в Хабаровске. Сейчас его действие распространяется на Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советскую Гавань, Солнечный и Ванино. До конца года планируется запустить программу на территории всего региона.
— Поддержка семей с детьми — один из приоритетов, обозначенных Президентом России. Помимо федерального материнского капитала, в Хабаровском крае действует целый комплекс региональных мер. Сегодня их уже 24, включая 12 для многодетных семей. Продолжим совершенствовать эту систему, чтобы семьи региона получали необходимую помощь, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.