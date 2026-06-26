Солисту Красноярской оперы Юрию Кудрявцеву вручили знак заслуженного артиста России

За годы работы артист исполнил почти 30 ведущих партий. Зрители знают его по образам Красса, Сальватора Розы, Зигфрида и Конрада. В театре отмечают, что Кудрявцев одинаково уверенно работает и в классическом репертуаре, и в современной хореографии.