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Солисту Красноярской оперы Юрию Кудрявцеву вручили знак заслуженного артиста России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил солисту Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского Юрию Кудрявцеву нагрудный знак и удостоверение к званию «Заслуженный артист Российской Федерации».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил солисту Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского Юрию Кудрявцеву нагрудный знак и удостоверение к званию «Заслуженный артист Российской Федерации».

Юрий Кудрявцев начал выходить на сцену театра еще студентом Красноярского хореографического колледжа. В 2013 году он стал солистом балетной труппы.

За годы работы артист исполнил почти 30 ведущих партий. Зрители знают его по образам Красса, Сальватора Розы, Зигфрида и Конрада. В театре отмечают, что Кудрявцев одинаково уверенно работает и в классическом репертуаре, и в современной хореографии.

Поздравить артиста можно в группе Красноярского театра оперы и балета во «ВКонтакте».