В аэропорту Омска задержали рейсы в Санкт-Петербург и Минводы

В аэропорту Омска утром 26 июня 2026 года наблюдаются небольшие сбои в расписании вылетов. Согласно данным онлайн-табло, большинство рейсов выполняется по графику, перенесены только три направления.
В частности, на полчаса задержан вылет в Санкт-Петербург (Пулково). Он должен был вылететь в 8:45, но отправится в полёт только в 9:15. Пассажирам рейса в Минеральные Воды ждать придётся чуть дольше. По информации табло, вместо вылета в 9:10 самолёт отправится только в 11:40.
Рейс «Аэрофлота» в Москву (Шереметьево) отправился с опозданием на час. Вместо запланированного отправления в 5:50 самолёт вылетел только в 6:50. В остальном рейсы продолжают выполняться в штатном режиме.