В аэропорту Омска задержали рейсы в Санкт-Петербург и Минводы

В частности, на полчаса задержан вылет в Санкт-Петербург (Пулково). Он должен был вылететь в 8:45, но отправится в полёт только в 9:15. Пассажирам рейса в Минеральные Воды ждать придётся чуть дольше. По информации табло, вместо вылета в 9:10 самолёт отправится только в 11:40.