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Минпросвещения РФ рекомендует провести выпускные в Новосибирске 27 июня

В программу праздничных мероприятий чиновники предлагают включить несколько обязательных элементов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации по срокам проведения выпускных вечеров. Ведомство предложило школам провести торжества 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В этом учебном году последние звонки в школах по всей стране уже отгремели 26 мая. А вот выпускные вечера министерство советует организовать 27 июня.

В программу праздничных мероприятий чиновники предлагают включить несколько обязательных элементов. Это церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Также на выпускных вечерах рекомендуют чествовать представителей многодетных и многопоколенных семей и предоставить слово родителям выпускников.

Регионам при подготовке к торжествам поручили строго соблюдать все требования комплексной безопасности. Особое внимание в ведомстве просят уделить обеспечению доступной среды для школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.