За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 20 пожаров, на воде погиб один человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 20 пожаров, большая часть из которых пришлась на возгорания мусора. Огонь 11 раз тушили на подобных объектах.
В Назарово сгорел мусор на площади около 70 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Крупный пожар произошел в дачном обществе Лесосибирска, где горели отходы лесопиления на площади около 4 тысяч квадратных метров. Причину возгорания предстоит установить.
Отдельно спасатели выезжали на ДТП в районе села Никольское Емельяновского округа: легковой автомобиль съехал в кювет, сотрудники МЧС провели смыв ГСМ и отключение аккумулятора.
На воде зарегистрировано одно происшествие в Сосновоборском муниципальном округе на реке Есауловка. Там обнаружено и поднято тело мужчины. Проводятся следственные мероприятия.