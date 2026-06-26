В Красноярске водитель с двумя судимостями за пьяную езду выпил пол-литра водки и снова попался полиции

Ранее водителя уже привлекали к уголовной ответственности за нетрезвую езду. В 2020 году ему назначили 120 часов обязательных работ. В 2022 году он получил 10 месяцев лишения свободы, а затем вышел условно-досрочно. Во время следствия мужчина признал вину и раскаялся. Он пояснил, что после сна выпил энергетик и поехал на работу.