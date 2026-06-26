В Красноярске водитель с двумя судимостями за пьяную езду выпил пол-литра водки и снова попался полиции

В Красноярске перед судом предстанет водитель, которого снова поймали за рулем в нетрезвом виде. Ранее его уже дважды судили за пьяную езду. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным ведомства, мужчина работает водителем в оптовой компании. Вечером он выпил 400 г водки, лег спать, а через несколько часов проснулся и поехал на работу на своей «Шевроле Ниве». На улице Высотной автомобиль остановили сотрудники ДПС. Алкотестер показал 0,564 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что почти в 4 раза выше допустимой нормы.
Ранее водителя уже привлекали к уголовной ответственности за нетрезвую езду. В 2020 году ему назначили 120 часов обязательных работ. В 2022 году он получил 10 месяцев лишения свободы, а затем вышел условно-досрочно. Во время следствия мужчина признал вину и раскаялся. Он пояснил, что после сна выпил энергетик и поехал на работу.
Прокуратура утвердила обвинение по статье о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Машину арестовали, надзорное ведомство будет настаивать на ее конфискации в доход государства. Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Красноярска. Если суд удовлетворит требование о конфискации, автомобиль повышенной проходимости могут передать для нужд обороны страны.