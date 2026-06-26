Врач Карпенко предупредил о вреде народных методов лечения изжоги

«Сода, молоко и минеральная вода дают кратковременный антацидный эффект, основанный на нейтрализации кислоты, но не обеспечивают стабильного контроля симптомов. Сода может вызывать “рикошет” — усиление кислотопродукции спустя 30−40 минут, а также приводит к избыточному поступлению натрия, что способствует задержке жидкости, отекам и повышению артериального давления. Молоко и минеральная вода обладают слабым и кратковременным эффектом и не сопоставимы с аптечными антацидами», — сказал Карпенко.