Врач Карпенко предупредил о вреде народных методов лечения изжоги

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Народные методы лечения изжоги, такие как молоко, минеральная вода и сода, дают лишь кратковременный антацидный эффект, при этом сода может даже усугубить ситуацию, рассказал ТАСС к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.
«Сода, молоко и минеральная вода дают кратковременный антацидный эффект, основанный на нейтрализации кислоты, но не обеспечивают стабильного контроля симптомов. Сода может вызывать “рикошет” — усиление кислотопродукции спустя 30−40 минут, а также приводит к избыточному поступлению натрия, что способствует задержке жидкости, отекам и повышению артериального давления. Молоко и минеральная вода обладают слабым и кратковременным эффектом и не сопоставимы с аптечными антацидами», — сказал Карпенко.
Он уточнил, что изжога — это ощущение жжения, которое распространяется из области эпигастрия (подложечной области) за грудину и иногда может подниматься в горло. Изжога является облигатным симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Именно на этот симптом врачи ориентируются в первую очередь при оценке пациента.
По словам Карпенко, распространенное мнение о том, что изжогу вызывают только острая или жирная пища, является упрощением. Триггером может быть практически любой продукт, включая сладкое, мед, оливковое масло первого отжима и различные виды выпечки.
Эксперт отметил, что обращение к врачу необходимо, если изжога возникает регулярно, повторяется на фоне разных продуктов или сопровождается дополнительными симптомами. В таких ситуациях самолечение не рекомендуется, поскольку может потребоваться комплексная терапия, включающая несколько препаратов и длительное наблюдение.