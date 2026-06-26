Полицейский вызволил ребёнка из закрытой квартиры в ЕАО

Прибывший на место наряд ППС быстро оценил обстановку. Для доступа в квартиру, расположенную на пятом этаже, была задействована автовышка. Полицейский поднялся к окну, воспользовался приоткрытой створкой и проник в помещение. Он убедился, что ребёнок находится в безопасности, после чего открыл дверь изнутри и вернул мальчика родителям.