В Новосибирске умер первый глава управления общественных связей мэрии Потапович

В Новосибирске на 92-м году жизни умер Борис Потапович — первый руководитель управления общественных связей мэрии. Об этом сообщили в муниципалитете.
По данным мэрии, Борис Степанович скончался после продолжительной болезни. Его жизнь и работа были тесно связаны с Новосибирском и развитием городского управления.
По образованию Борис Потапович был инженером. Свою трудовую деятельность он начинал на заводе, а позже перешёл в сферу муниципального управления.
С 1990 года он входил в первый состав Совета депутатов Новосибирска. В этот период Борис Потапович участвовал в подготовке важных документов, связанных с работой муниципалитета и формированием городской бюджетной системы.
Позже он возглавил управление общественных связей мэрии Новосибирска и стал первым руководителем этого направления. На этой должности он занимался развитием взаимодействия между городской властью и общественными организациями.
«Бориса Степановича отличали внимательность к людям и ответственное отношение к делу. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах всех, кто имел честь знать этого замечательного человека, мудрого наставника и истинного патриота Новосибирска», — отметили в мэрии.