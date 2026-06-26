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В Новосибирске умер первый глава управления общественных связей мэрии Потапович

На 92-м году жизни умер Борис Потапович — первый руководитель управления общественных связей мэрии.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске на 92-м году жизни умер Борис Потапович — первый руководитель управления общественных связей мэрии. Об этом сообщили в муниципалитете.

По данным мэрии, Борис Степанович скончался после продолжительной болезни. Его жизнь и работа были тесно связаны с Новосибирском и развитием городского управления.

По образованию Борис Потапович был инженером. Свою трудовую деятельность он начинал на заводе, а позже перешёл в сферу муниципального управления.

С 1990 года он входил в первый состав Совета депутатов Новосибирска. В этот период Борис Потапович участвовал в подготовке важных документов, связанных с работой муниципалитета и формированием городской бюджетной системы.

Позже он возглавил управление общественных связей мэрии Новосибирска и стал первым руководителем этого направления. На этой должности он занимался развитием взаимодействия между городской властью и общественными организациями.

«Бориса Степановича отличали внимательность к людям и ответственное отношение к делу. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах всех, кто имел честь знать этого замечательного человека, мудрого наставника и истинного патриота Новосибирска», — отметили в мэрии.