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Прохожий спас тонущего парня на водоёме в Биробиджане

Он остановился, бросился в воду и вытащил молодого человека на берег.

В Биробиджане молодой человек едва не утонул на одном из городских водоёмов. Его спас проезжавший мимо мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО.

Всё произошло в четверг, 25 июня. Парень отплыл примерно на сто метров от берега, но в какой-то момент не рассчитал силы: у него свело ногу, и самостоятельно вернуться назад он уже не мог.

Тонущего заметил мужчина, который проезжал мимо на машине. Он остановился, бросился в воду и вытащил молодого человека на берег, не дожидаясь спасателей.

Сам спаситель предпочёл остаться неизвестным. Благодаря его быстрой реакции парень остался жив, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В МЧС напоминают, что даже знакомый водоём может быть опасным. Далеко отплывать от берега, особенно в одиночку, не стоит: судорога, усталость или резкая смена самочувствия могут за несколько секунд превратить обычное купание в борьбу за жизнь.

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