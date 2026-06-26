Нидерланды со счетом 3:1 обыграли Тунис в матче ЧМ по футболу

Сборные Нидерландов и Туниса играют в группе F вместе с командами Японии и Швеции. Первую строчку в группе занимает команда Нидерландов с семью очками, вторую — Япония с пятью очками. В 1/16 финала также проходит сборная Швеции, которая получила четыре очка. Команда Туниса по итогам трех матчей не набрала ни одного очка и завершила выступление на чемпионате.