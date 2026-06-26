Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пациентки в Крыму

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти жительницы Крыма, которой, по данным обращения, не оказали экстренную помощь в больнице. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил информационный центр СК.
Обращение поступило в приемную Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». В нем указано, что в феврале девушку госпитализировали в инфекционное отделение с жалобами на самочувствие. Несмотря на тяжелое состояние, врачи не перевели ее в реанимацию и не предприняли экстренных мер. На следующий день пациентка скончалась. К ответственности никто не привлечен.
Бастрыкин затребовал доклад о проведенном комплексе следственных действий и обстоятельствах дела. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате СК, говорится в сообщении.
Ранее российский полицейский, находившийся на отдыхе в турецкой Анталье, скончался после того, как местные врачи отказались его госпитализировать. 51-летний Сергей прибыл в Анталью 10 июня из Магнитогорска. Накануне ему стало плохо с сердцем, он обратился в больницу, однако врачи отказали в госпитализации и отпустили его.