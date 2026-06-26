Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти пациентки в Крыму

Обращение поступило в приемную Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». В нем указано, что в феврале девушку госпитализировали в инфекционное отделение с жалобами на самочувствие. Несмотря на тяжелое состояние, врачи не перевели ее в реанимацию и не предприняли экстренных мер. На следующий день пациентка скончалась. К ответственности никто не привлечен.