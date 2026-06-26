Казахстанские водительские удостоверения признали в ОАЭ

Отмечается, что ключевым итогом переговоров стало подписание Меморандума о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов.
Подписание документа направлено на упрощение административных процедур и создание дополнительных удобств для граждан двух государств. По данным МВД, ежегодно Объединенные Арабские Эмираты посещают порядка 400 тыс. граждан Казахстана. Кроме того, около 14 тысяч казахстанцев постоянно проживают на территории ОАЭ.
«Подписанный меморандум позволит создать для них более комфортные условия при использовании и обмене водительских удостоверений. Меморандум предусматривает взаимное признание национальных водительских удостоверений, а также упрощенный порядок их обмена в случаях, предусмотренных документом», — пояснили в ведомстве.
Меморандум вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.