Михаил Котюков вручил награды 40 жителям Красноярского края

Кроме того, были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаки отличия «За трудовые заслуги» и «За активную гражданскую позицию», почётные грамоты и благодарственные письма Президента РФ, а также награды федеральных ведомств. Девять человек получили звание «Заслуженный работник РФ», и еще девять — «Заслуженный работник Красноярского края».