Михаил Котюков вручил награды 40 жителям Красноярского края

В Большом зале Правительства края губернатор Михаил Котюков вручил награды 40 жителям региона. Среди отмеченных — многодетные родители и специалисты различных сфер. Губернатор подчеркнул важность семьи, патриотизма и единства для развития края.
Особо были отмечены:
— Ольга Булычева из Минусинска, удостоенная звания «Мать-героиня» за воспитание десяти детей.
— Андрей и Лариса Гончаровы из Ужурского округа, награжденные орденом «Родительская слава» за 33 года совместной жизни и семерых детей.
— Геннадий Храмов, президент Красноярской региональной чувашской национально-культурной автономии, получивший медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за укрепление межнационального согласия.
— Жанна Макарова, акушер больницы № 20, отмеченная Благодарностью Президента РФ за 30 лет работы и помощь тысячам новорожденных.
Кроме того, были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаки отличия «За трудовые заслуги» и «За активную гражданскую позицию», почётные грамоты и благодарственные письма Президента РФ, а также награды федеральных ведомств. Девять человек получили звание «Заслуженный работник РФ», и еще девять — «Заслуженный работник Красноярского края».