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В ГД предложили увеличить страховой лимит вкладов в банке до 3 млн рублей

Соответствующий законопроект подразумевает внесение изменений в статью 11 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции КПРФ в Госдуме внесет на рассмотрение палаты парламента проект закона, которым предлагается увеличить страховой лимит банковских вкладов до 3 млн рублей. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект будет внесен во главе с лидером ЦК партии Геннадием Зюгановым. Изменения предлагается внести в статью 11 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Как пояснил ТАСС один из авторов инициативы, первый зампред ЦК партии Юрий Афонин, в настоящее время Агентство по страхованию вкладов компенсирует потерю денег вкладчику, если банк стал неплатежеспособным, а размер вклада не превышает 1,4 млн рублей.

«Эта сумма — 1,4 млн — не индексировалась с 2014 года, то есть 12 лет. За это время, согласно официальным данным об инфляции, цены в России выросли более чем вдвое. В свете этих данных индексация размера вклада, подлежащего компенсации, выглядит совершенно необходимой», — отметил Афонин.

По мнению авторов инициативы, ее реализация станет дополнительной защитой имущественных прав граждан, размещающих свои деньги на банковских депозитах, а также дополнительной защитой имущественных прав граждан, желающих защитить свои средства от инфляции посредством размещения их на вкладах.

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