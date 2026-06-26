В ГД предложили увеличить страховой лимит вкладов в банке до 3 млн рублей

Законопроект будет внесен во главе с лидером ЦК партии Геннадием Зюгановым. Изменения предлагается внести в статью 11 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Как пояснил ТАСС один из авторов инициативы, первый зампред ЦК партии Юрий Афонин, в настоящее время Агентство по страхованию вкладов компенсирует потерю денег вкладчику, если банк стал неплатежеспособным, а размер вклада не превышает 1,4 млн рублей.
«Эта сумма — 1,4 млн — не индексировалась с 2014 года, то есть 12 лет. За это время, согласно официальным данным об инфляции, цены в России выросли более чем вдвое. В свете этих данных индексация размера вклада, подлежащего компенсации, выглядит совершенно необходимой», — отметил Афонин.
По мнению авторов инициативы, ее реализация станет дополнительной защитой имущественных прав граждан, размещающих свои деньги на банковских депозитах, а также дополнительной защитой имущественных прав граждан, желающих защитить свои средства от инфляции посредством размещения их на вкладах.