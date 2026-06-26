В ГД предложили увеличить страховой лимит вкладов в банке до 3 млн рублей

«Эта сумма — 1,4 млн — не индексировалась с 2014 года, то есть 12 лет. За это время, согласно официальным данным об инфляции, цены в России выросли более чем вдвое. В свете этих данных индексация размера вклада, подлежащего компенсации, выглядит совершенно необходимой», — отметил Афонин.