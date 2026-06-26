В Хабаровском крае женщина осуждена за нападение с ножом

В Хабаровском крае суд рассмотрел уголовное дело в отношении 56 летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. По данным следствия, инцидент произошёл в декабре 2025 года в квартире в селе Чистополье на улице Центральной: в ходе бытового конфликта женщина, находясь в состоянии опьянения, нанесла удар кухонным ножом в грудь потерпевшему, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края» Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.