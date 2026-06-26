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Новосибирцам рассказали, как распознать мошеннический звонок

Самый верный признак обмана — это давление срочностью.

Источник: Аргументы и факты

Эксперты рассказали в беседе с RT, как отличить звонок от аферистов. Один из маркеров — специальная маркировка входящего вызова на смартфоне, которая может подсказать, кто звонит.

Однако Тимофей Воронин из компании «Интеллектуальная аналитика» предупреждает: полагаться только на это нельзя. Полезные вызовы не всегда помечены, а номера мошенников часто выглядят как самые обычные и не вызывают никаких подозрений.

Самый верный признак обмана — это давление срочностью. Мошенники всегда торопят жертву, убеждая, что решение нужно принять прямо здесь и сейчас, не раздумывая и не советуясь с близкими. Если вас подгоняют и не дают времени на размышления — это почти наверняка развод. В таком случае лучше положить трубку и перезвонить в официальную организацию самостоятельно по номеру с сайта.