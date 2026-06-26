Новосибирцам рассказали, как распознать мошеннический звонок

Самый верный признак обмана — это давление срочностью. Мошенники всегда торопят жертву, убеждая, что решение нужно принять прямо здесь и сейчас, не раздумывая и не советуясь с близкими. Если вас подгоняют и не дают времени на размышления — это почти наверняка развод. В таком случае лучше положить трубку и перезвонить в официальную организацию самостоятельно по номеру с сайта.