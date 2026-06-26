Военные США подключились к ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле

Как уточнили в командовании, по распоряжению главы SOUTHCOM Фрэнсис Донован к операции привлекли десантный транспортный корабль Fort Lauderdale, прибрежный боевой корабль Billings, а также военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Hercules. Кроме того, в район бедствия направлены разведывательные платформы и вертолеты.
По информации американской стороны, задействованные силы обеспечат перевозку грузов и персонала правительства США, поисково-спасательных подразделений и межведомственных служб, которые занимаются оценкой ущерба, поиском пострадавших и доставкой гуманитарной помощи.
В SOUTHCOM отметили, что командование продолжит взаимодействие с временными властями Венесуэлы для координации логистических и оперативных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийного бедствия.
В командовании подчеркнули, что привлекаемые силы предназначены исключительно для поддержки гуманитарной операции. Основное внимание будет уделено доставке жизненно необходимых грузов, обеспечению работы спасательных подразделений и оказанию помощи наиболее пострадавшим районам страны.
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