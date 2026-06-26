Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные США подключились к ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле

После разрушительного землетрясения США направили дополнительные силы для участия в гуманитарной операции в Венесуэле.

После разрушительного землетрясения США направили дополнительные силы для участия в гуманитарной операции в Венесуэле. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

Как уточнили в командовании, по распоряжению главы SOUTHCOM Фрэнсис Донован к операции привлекли десантный транспортный корабль Fort Lauderdale, прибрежный боевой корабль Billings, а также военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Hercules. Кроме того, в район бедствия направлены разведывательные платформы и вертолеты.

По информации американской стороны, задействованные силы обеспечат перевозку грузов и персонала правительства США, поисково-спасательных подразделений и межведомственных служб, которые занимаются оценкой ущерба, поиском пострадавших и доставкой гуманитарной помощи.

В SOUTHCOM отметили, что командование продолжит взаимодействие с временными властями Венесуэлы для координации логистических и оперативных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

В командовании подчеркнули, что привлекаемые силы предназначены исключительно для поддержки гуманитарной операции. Основное внимание будет уделено доставке жизненно необходимых грузов, обеспечению работы спасательных подразделений и оказанию помощи наиболее пострадавшим районам страны.

Ранее мы писали: Генсек ООН предложил Венесуэле помощь после землетрясения.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше