Военные США подключились к ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле

Как уточнили в командовании, по распоряжению главы SOUTHCOM Фрэнсис Донован к операции привлекли десантный транспортный корабль Fort Lauderdale, прибрежный боевой корабль Billings, а также военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Hercules. Кроме того, в район бедствия направлены разведывательные платформы и вертолеты.