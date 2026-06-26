Сборные Японии и Швеции сыграли вничью в матче ЧМ по футболу

Сборные Японии и Швеции играют в группе F вместе с командами Нидерландов и Туниса. Нидерланды (семь очков), Япония (пять очков) и Швеция (четыре очка) проходят в 1/16 финала. Команда Туниса по итогам трех матчей не набрала ни одного очка и завершает участие в чемпионате.