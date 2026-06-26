Поиски Усольцевых продолжатся даже после признания членов семьи умершими

Поиски Усольцевых не прекратятся после того, как их признают умершими, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru адвокат Андрей Алешкин.
Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время туристического похода к горе Буратинка. После этого семья перестала выходить на связь. Их автомобиль так и остался стоять на окраине Кутурчина, где они провели последнюю ночь.
12 октября 2025 года активная фаза поисков была завершена. Весной 2026 года поиски возобновили после того, как в районе сошел снег. Однако Усольцевы до сих пор не найдены.
Адвокат Алешкин отметил, что признать Усольцевых умершими смогут после соответствующего обращения их родственников в суд.
«Важное уточнение: само по себе решение суда — это не команда прекратить розыск. Это юридический механизм, который нужен семье, чтобы решить практические вопросы: оформить наследство, получить пособия, закрыть какие-то обязательства. Правоохранительные органы при этом продолжают искать человека параллельно, пока есть хоть какие-то зацепки», — пояснил эксперт.
При этом общественный интерес к истории не может помешать суду признать Усольцевых погибшими.
«Решение суда основывается исключительно на доказательствах: материалах следствия, показаниях свидетелей, результатах экспертиз, данных поисковых операций. Если в ходе процесса суд увидит, что есть веские основания полагать гибель, он вынесет решение. Если же доказательств гибели недостаточно — суд откажет», — добавил юрист.
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