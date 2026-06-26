Поиски Усольцевых продолжатся даже после признания членов семьи умершими

Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время туристического похода к горе Буратинка. После этого семья перестала выходить на связь. Их автомобиль так и остался стоять на окраине Кутурчина, где они провели последнюю ночь.