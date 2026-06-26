Владивостокские мотогонщики получат собственную трассу в районе картодрома на Змеинке

Во Владивостоке впервые создают трассу для мотокросса — работы уже начались на территории картодрома в районе Змеинки. Сейчас на площадке идёт планировка рельефа, а вскоре начнётся завоз грунта для формирования специальных элементов: трамплинов, прыжковых участков и других препятствий, необходимых как для тренировок, так и для официальных соревнований, сообщила пресс-служба городской администрации.