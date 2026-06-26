Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владивостокские мотогонщики получат собственную трассу в районе картодрома на Змеинке

Сейчас на объекте ведётся планировка территории.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке впервые создают трассу для мотокросса — работы уже начались на территории картодрома в районе Змеинки. Сейчас на площадке идёт планировка рельефа, а вскоре начнётся завоз грунта для формирования специальных элементов: трамплинов, прыжковых участков и других препятствий, необходимых как для тренировок, так и для официальных соревнований, сообщила пресс-служба городской администрации.

«В настоящее время завершается подготовка площадки под будущую трассу. После этого начнётся завоз грунта и создание основных элементов маршрута. Это будет единственная трасса для мотокросса в черте Владивостока», — отметил заместитель директора муниципальной спортивной школы по техническим видам спорта Владимир Селезнёв.

Отмечается, что новый объект станет важным импульсом для развития мотоспорта во Владивостоке и повысит качество подготовки юных спортсменов в технических дисциплинах.

Напомним, что летом 2025 года стало известно, что во Владивостоке восстановят и обновят картодром «Змеинка». Земельный участок официально передлм в ведение муниципальной спортивной школы по техническим видам спорта Владивостока.