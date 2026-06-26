К 50-летию Свердловского района в Красноярске установят стелу

Юбилейную стелу в честь 50-летия Свердловского района установят в Красноярске в 2026 году. Об этом сообщили в администрации города.
Напомним, в 2027 году Свердловский район Красноярска отметит свое 50-летие. В честь этого события на пересечении улиц А. Матросова и Свердловской, ключевой транспортной артерии города, будет установлена юбилейная стела.
Финансирование проекта осуществляется за счет гранта, полученного районом как победителем конкурса по благоустройству. Монумент украсят изображения знаковых мест района, таких как фанпарк «Бобровый Лог» и «Красноярские Столбы», выбранные жителями в ходе голосования.
Руководитель администрации района, Лилия Назмутдинова, подчеркнула, что дизайн стелы, включающий стилизованные изображения или интерактивную подсветку, разрабатывается с учетом мнения горожан и призван отразить характер района. Ожидается, что стела появится уже в этом году.