Владимир Сидоров: жителям Хабаровского края небезразличны вопросы экологии

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва Владимир Сидоров в интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал о своей работе в сфере охраны окружающей среды.
— Каковы приоритетные направления вашей работы в качестве депутата Законодательной думы Хабаровского края?
— Основная специфика моей работы как депутата и заместителя председателя Всероссийского общества охраны природы связана с охраной окружающей среды. Мы активно работаем с правительством региона, надзорными ведомствами, общественностью и бизнес-сообществом. Жителей Хабаровского края также волнуют вопросы экологии. В мою приемную поступает множество обращений граждан, эти запросы мы с коллегами — депутатами Закдумы не оставляем без внимания.
— С какими вопросами чаще всего обращаются граждане?
— Важная тема, с которой работаем сегодня в регионе — раздельный сбор и переработка отходов. Беспокоят людей также проблемы незаконных рубок и загрязнения окружающей среды в результате деятельности лесозаготовителей, золотодобывающих компаний и промышленных предприятий. Пользуясь удалённостью территорий многие ресурсодобывающие предприятия часто грубо нарушают природоохранное законодательство. В связи с этим страдают уникальные природные экосистемы. Вместе с правительством региона сегодня мы принимаем комплексные меры для оперативного выявления и привлечения нарушителей к ответственности. Закуплено специальное оборудование, позволяющее вести расчет ущерба от деятельности по добыче россыпного золота, организуются рейдовые выездные мероприятия с участием правоохранительных органов.
Мы воодушевлены тем, что наши избиратели не остаются безучастными к решению экологических проблем. В крае активно развивается система общественного экологического контроля, важнейшим элементом которой является гражданская активность населения региона по выявлению и фиксации нарушений в сфере экологического благополучия.
Так благодаря информации от жителей региона выявлены факты загрязнения реки Амур со стороны ТЭЦ-1. По результатам проверок предприятие устранило причину утечек и начало масштабную реконструкцию очистных сооружений.
Много жалоб поступает по теме обращения с отходами. Продолжаем разбираться с последствиями деятельности компании Утилитсервис, которая устроила огромную свалку биологических и промышленных отходов на своей территории. Поступают жалобы и о недоработках в сфере обращения с медицинскими отходами. К сожалению, это тоже распространённая проблема. Отходы, которые должны утилизироваться специализированными организациями по особым правилам, фактически отправляются на свалки, что создает серьезную угрозу экологии и здоровью граждан. Для решения проблемы мы совместно с контролирующими органами планируем серию рейдовых мероприятий в разных муниципалитетах, а также хотим обсудить сложившуюся ситуацию на уровне правительства Хабаровского края.
— Какие пути решения выявленных проблем вы предлагаете?
— Направлений работы несколько. Важная для нас задача развить в регионе механизмы поддержки перерабатывающей отрасли через инструменты расширенной ответственности производителей.
Например, совместно с предприятиями мы формируем систему раздельного сбора отходов, их переработки и вовлечения в экономику замкнутого цикла. На хабаровском предприятии ООО «Полимер-ДВ» запущена крупнейшая на Дальнем Востоке линия по переработке полимеров с изготовлением продукции. Сейчас мы с руководством крупной торговой сети, реализующей товары для ремонта и дома, обсуждаем возможность размещения на их витринах товаров из переработанных отходов.
Как депутат я держу на контроле вопрос расширения сети приёмных пунктов вторсырья, развития системы экологического образования и просвещения в этой сфере, сокращения количества свалок отходов. Большую поддержку здесь оказали министерство жилищно-коммунального хозяйства и минприроды края.
На постоянной основе организуем акции по раздельному сбору мусора в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. Готовы все нормативные документы для возобновления приёма пластиковых ПЭТ бутылок в Хабаровске. Об этом часто спрашивают и граждане, обращаясь в мою приемную.
Очень важно, что губернатор лично держит на контроле тему обращения с отходами и развития производственного потенциала. Буквально недавно на полях ПМЭФ Дмитрий Демешин подписал соглашение о создании производства по переработке стекла в Хабаровском крае, что поможет региону решить многолетнюю проблему со сбором и утилизаций этого вида отходов.
— Какие сегодня перспективы экологического развития региона?
— Сегодня и губернатор Дмитрий Демешин, и Законодательная дума Хабаровского края, и предприятия рассматривают целый ряд перспективных направлений совместной работы в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Хабаровский край активно реализует федеральный проект «Чистый воздух», направленный на снижение вредных выбросов. В программу включены Комсомольск-на-Амуре и Чегдомын. Мы участвуем во всероссийских проектах по ликвидации свалок, очистке береговых линий. Идет проектирование и строительство очистных сооружений, продолжается модернизация инфраструктуры для борьбы с лесными пожарами. Во всех этих направлениях сегодня региону крайне необходимо участие в федеральных программах, предусматривающих дополнительное финансирование.
Хотя край и столкнулся с рядом проблем в реализации «мусорной реформы», он имеет все перспективы для того, чтобы стать хабом по переработке отходов. Здесь могли бы находиться логистические центры по их накоплению, а также перерабатывающие предприятия. Эта сфера может стать перспективной отраслью экономики.
И конечно же, нам очень важно, чтобы органы власти видели и по достоинству оценивали деятельность активистов и общественных организаций, которые участвуют в решении экологических проблем. Мы обратились к губернатору с инициативой создания экоцентра для развития и поддержки инициатив в области охраны окружающей среды и обращения с отходами. Он может выполнять и функции ресурсного, волонтёрского центра, координирующего работу инициативных групп, которые по всему краю проводят экологические акции и субботники, ведут экопросветительскую деятельность среди всех слоев населения. Такие экоцентры действуют во многих городах России: в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске. Мы ведём переговоры с Обществом слепых о реализации такого совместного проекта. Это поможет создать новые рабочие места, а удобная площадка в центре города позволит более эффективно организовать работу.
— Какова, на ваш взгляд, роль депутатов Законодательной Думы края в многогранной работе по сохранению экологического благополучия в регионе?
— Задача депутатов Закдумы, помимо обеспечения законотворческого процесса, — тонкая точечная настройка процессов управления регионом на местах. Депутат должен слушать и слышать людей, понимать проблемы и видеть причины их появления.
Сегодня депутатский корпус Хабаровского края активно работает над совершенствованием нормативно-правовой базы, более эффективным взаимодействием федеральных, краевых и муниципальных органов, предприятий и организаций, а также общественных структур, ведь без слаженной работы всех секторов общества нам будет очень сложно добиться ощутимых результатов в экономическом, социальном и экологическом развитии территории Хабаровского края.
Публикуется на основании Контракта № 73-ЗД от 12.05.2026 г.