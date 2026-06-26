Владимир Сидоров: жителям Хабаровского края небезразличны вопросы экологии

И конечно же, нам очень важно, чтобы органы власти видели и по достоинству оценивали деятельность активистов и общественных организаций, которые участвуют в решении экологических проблем. Мы обратились к губернатору с инициативой создания экоцентра для развития и поддержки инициатив в области охраны окружающей среды и обращения с отходами. Он может выполнять и функции ресурсного, волонтёрского центра, координирующего работу инициативных групп, которые по всему краю проводят экологические акции и субботники, ведут экопросветительскую деятельность среди всех слоев населения. Такие экоцентры действуют во многих городах России: в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске. Мы ведём переговоры с Обществом слепых о реализации такого совместного проекта. Это поможет создать новые рабочие места, а удобная площадка в центре города позволит более эффективно организовать работу.