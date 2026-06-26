Прощание с актером Калинцевым из «Нежного возраста» устроили однокурсники

Церемонию прощания с умершим Евгением Калинцевым, известным зрителям по ролям в фильмах «Нежный возраст» и «Лестница», устроили однокурсники актера.
Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщила Анна Астахова, близкий друг Калинцева.
«После того как его однокурсники из театрального выпуска 1987 года и их руководитель узнали о болезни и смерти, они нашли его сводного брата, затем сами и устроили прощание», — рассказала Астахова.
Как сообщалось, Калинцев скончался 17 июня. Меньше, чем через три недели ему должно было исполниться 60 лет. Церемония прощания и отпевание состоялись 24 июня в храме священномученика Антипы.
По словам Астаховой, актер дома потерял сознание, соседка вызвала МЧС, потом его увезли в больницу, где он скончался. Причина смерти — менингит.
Близкие к актеру источники отмечали, что он давно страдал тяжелой и смертельной болезнью, но информацию об этом широко не распространял.
Калинцев был кремирован. «Захоронить его прах должны возле могилы мамы на Ваганьковском кладбище», — рассказала Астахова.
Калинцев известен театральными ролями, а также яркими киноработами. Он сыграл в картинах «Нежный возраст», «Бедная Лиза», «Лестница», «Метаморфозис» (2015 год).
Калинцев окончил актерско-режиссерскую мастерскую Петра Фоменко в ГИТИСе в 1987 году. Служил в театре-студии «Человек» и в театре Doc, а с 1991 по 1998 год — в Театре на Малой Бронной.