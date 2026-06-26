В Госдуме рассказали, как защитить имущество при банкротстве супруга

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Один из супругов может защитить свою долю в совместном имуществе при банкротстве другого, для этого важно определить, какие долги являются личными, а какие общими. При этом единственное жилье семьи, если оно не находится в ипотеке, не подлежит продаже, рассказал ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.
«В семью приходит беда — долги. Кто-то решается на банкротство, чтобы списать кредиты, и сразу встает вопрос: “А не заберут ли квартиру, которая оформлена на жену?”. Закон защищает права второго супруга: в конкурсную массу попадает только доля супруга-должника, а ваша доля вам возвращается деньгами. Но есть важное исключение, которое спасает многие семьи: если квартира — единственное жилье и не в ипотеке, ее не продают», — сказал Свищев.
По его словам, если долг признают общим, например, потому что кредит брали на нужды семьи, взыскание могут обратить на все совместное имущество. Если же долг личный, например, по потребительскому кредиту одного из супругов, отвечает только его доля. «Главные враги в этой ситуации — паника и бездействие. Если вы узнали, что супруг банкротится, не закрывайте глаза. Проверьте, какие долги есть на данный момент — общие или личные. Подтверждайте документами, что ваше имущество — не “совместно нажитое”, — подчеркнул депутат.
Свищев посоветовал заранее определить, какое имущество является личным, а какое — совместно нажитым, не переоформлять квартиру и другие активы на родственников перед банкротством, поскольку такие сделки могут быть оспорены, а также по возможности заключить брачный договор, который заранее определяет, какое имущество кому принадлежит. Кроме того, второй супруг может обратиться в арбитражный суд с заявлением о выделе своей доли в общем имуществе.
«Не верьте мифам, что банкротство одного супруга автоматически оставляет семью без всего. Закон защищает второго супруга, но это защита не работает, если вы сами в ней не участвуете», — заключил он.