В Госдуме рассказали, как защитить имущество при банкротстве супруга

По его словам, если долг признают общим, например, потому что кредит брали на нужды семьи, взыскание могут обратить на все совместное имущество. Если же долг личный, например, по потребительскому кредиту одного из супругов, отвечает только его доля. «Главные враги в этой ситуации — паника и бездействие. Если вы узнали, что супруг банкротится, не закрывайте глаза. Проверьте, какие долги есть на данный момент — общие или личные. Подтверждайте документами, что ваше имущество — не “совместно нажитое”, — подчеркнул депутат.