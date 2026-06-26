Проблемой с водой в поселке Омской области заинтересовался Бастрыкин

Жителей поселка Красный Яр Любинского района уже много лет живут в летние месяцы практически без воды. Жизненно важный ресурс поступает в дома сельчан с постоянными перебоями и слабым напором. Особенно тяжелой стала ситуация в текущем июне: вода полностью отсутствовала в общем трубопроводе несколько дней, а установленный чиновниками график подачи воды постоянно нарушался. Более того, жители поселка Красный Яр сообщили, что воду им часто не подвозили, поэтому многие пенсионеры и семьи с детьми жили в условиях жесточайшей экономии. Также сельчане сообщили Бастрыкину, что их многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.