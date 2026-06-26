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Врач Чернышова сказала, как защититься от смертельного мелиоидоза

У вернувшейся из Таиланда россиянки обнаружили опасное инфекционное заболевание. Как от него защититься — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

У вернувшейся из Таиланда россиянки обнаружили опасное инфекционное заболевание — мелиоидоз. Врач-терапевт Надежда Чернышова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, чем опасно заболевание и как проходит лечение.

Напомним, в России зарегистрировали завозной случай мелиоидоза у россиянки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Уточняется, что Роспотребнадзор использует тест-систему для диагностики мелиоидоза, в пунктах пропуска через госграницу функционирует система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн.

«Иногда у достаточно здоровых людей эта инфекция протекает латентно, то есть без внешних проявлений или с минимальными проявлениями. Факторы риска — это сахарный диабет, алкоголизм, иммунодефициты, в том числе ВИЧ-инфекции, и заболевания почек. От человека к человеку это заболевание не передается, даже через контакт с больным животным не передается, только через почву», — отметила врач.

По словам Чернышовой, в случае с данным заболеванием иногда поставить диагноз достаточно сложно, поскольку клиническая картина может напоминать другие инфекции.

«Но все же есть методы диагностики. Если человек заболел после поездки в другую страну, он должен сообщить об этом врачу. Это может облегчить диагностику. Лечение данного заболевания достаточно тяжелое. Лечат антибиотиками. Сначала 2−3 недели инъекций, затем — 3−6 месяцев таблеток. Это необходимое условие для выздоровления», — добавила специалист.

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