Врач Чернышова сказала, как защититься от смертельного мелиоидоза

«Иногда у достаточно здоровых людей эта инфекция протекает латентно, то есть без внешних проявлений или с минимальными проявлениями. Факторы риска — это сахарный диабет, алкоголизм, иммунодефициты, в том числе ВИЧ-инфекции, и заболевания почек. От человека к человеку это заболевание не передается, даже через контакт с больным животным не передается, только через почву», — отметила врач.