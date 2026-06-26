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Два опустевших посёлка в Чулымском районе Новосибирской области исчезли с карты

Депутаты Заксобрания Новосибирской области на июньской сессии проголосовали за упразднение сразу двух населённых пунктов в Чулымском районе Новосибирской области. С карты региона официально исчезли посёлок Зубари Каякского сельсовета и населённый пункт 3192 км Кокошинского сельсовета.

Источник: Сиб.фм

С 2023 года в Зубарях не зарегистрировано ни одного жителя, а какие-либо объекты производственного и социально-культурного назначения попросту отсутствуют. В посёлке нет водоснабжения и электричества, к нему не ведёт ни одна дорога, а зарегистрированных в ЕГРН строений не сохранилось. По словам главы Каякского сельсовета Николая Никифорова, пояснил, что оснований для восстановления населённого пункта в настоящее время не существует.

Аналогичная ситуация сложилась и с пунктом 3192 км., что жителей там нет с того же 2023 года, а глава Кокошинского сельсовета Татьяна Катернюк подтвердила, что домовладения, производственные объекты и элементарные коммуникации отсутствуют. Местная власть также не усматривает перспектив для восстановления локации.