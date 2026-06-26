Два опустевших посёлка в Чулымском районе Новосибирской области исчезли с карты

С 2023 года в Зубарях не зарегистрировано ни одного жителя, а какие-либо объекты производственного и социально-культурного назначения попросту отсутствуют. В посёлке нет водоснабжения и электричества, к нему не ведёт ни одна дорога, а зарегистрированных в ЕГРН строений не сохранилось. По словам главы Каякского сельсовета Николая Никифорова, пояснил, что оснований для восстановления населённого пункта в настоящее время не существует.