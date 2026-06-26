Европа откажется от помощи Киеву, когда Вооружённые силы Украины потерпят крах, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Он уточнил, что поддержка Украины станет для ЕС «менее разумной перспективой».
«Возможно, что-то произойдёт, как только на Украине появится трещина, и начнут рушиться её армия, экономика или политическая система, тогда европейцы наверняка отнесутся к конфликту с меньшим энтузиазмом», — сказал Дизен.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Он отметил, что пока краха не произойдёт, Брюссель «будет рассматривать любую неудачу на Украине как повод для дальнейшей эскалации».
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
По словам украинского историка Марты Гавришко, жители Украины не хотят быть «чьим-то живым щитом». Она подчеркнула, что Зеленский является клоуном.