Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дизен: ВСУ потерпят крах, Европа откажется от помощи Украине

Европа откажется от помощи Киеву, когда украинские войска потерпят крах, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Европа откажется от помощи Киеву, когда Вооружённые силы Украины потерпят крах, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он уточнил, что поддержка Украины станет для ЕС «менее разумной перспективой».

«Возможно, что-то произойдёт, как только на Украине появится трещина, и начнут рушиться её армия, экономика или политическая система, тогда европейцы наверняка отнесутся к конфликту с меньшим энтузиазмом», — сказал Дизен.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Он отметил, что пока краха не произойдёт, Брюссель «будет рассматривать любую неудачу на Украине как повод для дальнейшей эскалации».

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

По словам украинского историка Марты Гавришко, жители Украины не хотят быть «чьим-то живым щитом». Она подчеркнула, что Зеленский является клоуном.