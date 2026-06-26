В Байкальске начался капремонт Детской школы искусств за 12 млн рублей

На данный момент в здании ведется демонтаж старых конструкций, замена оконных блоков и дверных проемов. Далее предстоит выполнить ремонт фасада, замену козырьков, ремонт крылец, пожарных лестниц и отмостки, а также заложить ненужные проемы для оптимизации внутреннего пространства.
— Срок выполнения всех работ по контракту составляет 90 дней. Процесс держим на контроле, чтобы завершить вовремя и выполнить главную цель — подарить детям Байкальска современное и безопасное пространство для творчества, — сказал осуществляющий полномочия министра строительства региона Алексей Изотов.
Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина отметила большую значимость ремонта данного учреждения: здесь занимаются 305 детей на музыкальном, художественном, хореографическом отделениях и отделении раннего эстетического развития, а также работают 36 сотрудников.