В Байкальске начался капремонт Детской школы искусств за 12 млн рублей

— Срок выполнения всех работ по контракту составляет 90 дней. Процесс держим на контроле, чтобы завершить вовремя и выполнить главную цель — подарить детям Байкальска современное и безопасное пространство для творчества, — сказал осуществляющий полномочия министра строительства региона Алексей Изотов.