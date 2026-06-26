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Охота на генерала НАТО: всплыли новые детали загадочной смерти на Украине

В зоне СВО был ликвидирован украинский офицер, отвечавший за безопасность советника НАТО. Профессиональный телохранитель Фонарев в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, какие задачи мог выполнять убитый.

Источник: Аргументы и факты

Профессиональный телохранитель Алексей Фонарев в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, какие задачи мог выполнять ликвидированный в зоне СВО украинский офицер, отвечавший за безопасность советника НАТО.

Как сообщалось, украинский лейтенант, служивший в засекреченной части по обеспечению безопасности иностранных делегаций, был уничтожен в зоне спецоперации российскими войсками. Вероятнее всего, группа, в которой состоял офицер, занималась непосредственной охраной западных военных кураторов.

По словам Фонарева, нахождение сотрудника службы безопасности в зоне активных боевых действий не является чем-то экстраординарным. Его появление там может объясняться двумя ключевыми рабочими сценариями.

«Это может говорить о двух вариантах. Первое: он мог находиться там вместе со своим охраняемым лицом и попасть под удар вместе с ним, непосредственно в месте дислокации. Или второй вариант, если всё делается по уму: он мог выехать на место будущего визита, чтобы лично проверить, как обеспечивать безопасность, что представляет собой оперативная обстановка. То есть провести рекогносцировку на месте», — разъяснил Фонарев.

Собеседник издания подчеркнул, что это обычная рутинная работа, входящая в обязанности подразделений по обеспечению личной безопасности гостей. «У нас этим занимается, собственно говоря, Росгвардия, за рубежом — аналогичные структуры. Это нормальная практика, ничего удивительного здесь нет», — добавил он.

Фонарев также рассказал, часто ли западные кураторы и советники рискуют появляться вблизи линии соприкосновения. По словам эксперта, если речь идет о «представительском» или сугубо политическом визите, VIP-персоне на передовой делать нечего. Однако ситуация кардинально меняется, когда дело касается офицеров, отвечающих за планирование операций, целеуказание и отдачу приказов.

«Любой грамотный начальник должен побывать на месте, чтобы иметь представление о том, что происходит в реальности, а не по докладам, не на словах и не на бумаге. Если планируется операция и отдается приказ подразделению, то крайне желательно представлять, в каком состоянии сейчас находятся эти люди. Если докладывают, что они готовы к штурму, это еще ни о чем не говорит. Хороший руководитель должен увидеть этих бойцов в лицо и оценить обстановку своими глазами», — резюмировал Фонарев.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что командиры ВСУ могли намеренно подставить под уничтожение офицера, отвечавшего за безопасность западного советника, чтобы сорвать инспекцию и скрыть масштабные хищения.

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