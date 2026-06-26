Охота на генерала НАТО: всплыли новые детали загадочной смерти на Украине

«Любой грамотный начальник должен побывать на месте, чтобы иметь представление о том, что происходит в реальности, а не по докладам, не на словах и не на бумаге. Если планируется операция и отдается приказ подразделению, то крайне желательно представлять, в каком состоянии сейчас находятся эти люди. Если докладывают, что они готовы к штурму, это еще ни о чем не говорит. Хороший руководитель должен увидеть этих бойцов в лицо и оценить обстановку своими глазами», — резюмировал Фонарев.