Новосибирских водителей ждут перемены с 1 июля

С 1 июля 2026 года российских водителей ждёт комплекс изменений в ПДД и штрафах. Тонировку начнут проверять автоматически — дорожные камеры сами выявят нарушение и выпишут штраф 500 рублей без остановки авто. Строже станут правила обращения с телефоном: любые действия со смартфоном в руках (звонки, переписка, соцсети) запрещены, пользоваться им можно только через громкую связь или в держателе, штраф — 1500 рублей.
Камеры научатся фиксировать выезд на встречную полосу: первое нарушение обойдётся в 7500 рублей, повторное в течение года грозит лишением прав на 12 месяцев. Парковочные штрафы унифицируют по всей стране — за неоплату стоянки придётся заплатить 3500 рублей, причём оплатить нужно в течение 15 минут, иначе сумма может вырасти. Наконец, с июля появляется возможность заранее забронировать индивидуальный номер (любую комбинацию букв и цифр) через «Госуслуги» с подключением к базе МВД.