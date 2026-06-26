Новосибирских водителей ждут перемены с 1 июля

С 1 июля 2026 года российских водителей ждёт комплекс изменений в ПДД и штрафах. Тонировку начнут проверять автоматически — дорожные камеры сами выявят нарушение и выпишут штраф 500 рублей без остановки авто. Строже станут правила обращения с телефоном: любые действия со смартфоном в руках (звонки, переписка, соцсети) запрещены, пользоваться им можно только через громкую связь или в держателе, штраф — 1500 рублей.