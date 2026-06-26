Маршрут выходного дня: отправляемся в каменную сказку Приморья — на полуостров Краббе

Полуостров Краббе представляет собой массив древних вулканических образований, сформировавшихся десятки миллионов лет назад. По своей природе это группа потухших вулканов, чья активность давно завершилась, но именно она определила современный рельеф территории. Геологи связывают его структуру с формированием вулканических построек и последующей многовековой эрозией, которая «срезала» и переосмыслила исходные формы.