Мама не разрешила Мирре Андреевой купить дорогую сумку

Мама не позволила Мирре Андреевой купить слишком дорогую, по ее мнению, сумку Louis Vuitton — даже после победы дочки на турнире «Ролан Гаррос». Об этом рассказала сестра теннисистки, Эрика ресурсу championat.com.
Отметим, триумф уроженки Красноярска Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»-2026, где она сокрушила Майю Хвалинскую и завоевала свой первый Большой шлем, принес ей не только славу, но и рекордные 3,2 миллиона долларов.
Однако даже столь значительная победа не смогла убедить ее маму в необходимости покупки дорогостоящей сумки Louis Vuitton. Как поведала сестра теннисистки, Эрика Андреева, после шопинга, последовавшего за победой, Мирра отметила свой успех другим приобретением — туфельками Jimmy Choo.
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