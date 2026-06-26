Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

30-градусная жара отступила из Красноярска

В последние дни июня погода будет теплой и временами пасмурной.

В Красноярске в последние дни июня погода будет теплой и временами пасмурной.

В пятницу ожидается +28 °C, кратковременный дождь и гроза. На выходных воздух прогреется только до +24 °C, пройдет слабый дождь.

В понедельник и во вторник прогнозируется +25, +28 °C, осадки сохранятся.

В период с 26 по 30 июня ветер будет переменный, от слабого до умеренного. Атмосферное давление — низкое.

На начало июля прогнозы синоптиков разнятся: одни обещают такую же погоду, другие — чуть теплее.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.