30-градусная жара отступила из Красноярска

В Красноярске в последние дни июня погода будет теплой и временами пасмурной.
В пятницу ожидается +28 °C, кратковременный дождь и гроза. На выходных воздух прогреется только до +24 °C, пройдет слабый дождь.
В понедельник и во вторник прогнозируется +25, +28 °C, осадки сохранятся.
В период с 26 по 30 июня ветер будет переменный, от слабого до умеренного. Атмосферное давление — низкое.
На начало июля прогнозы синоптиков разнятся: одни обещают такую же погоду, другие — чуть теплее.
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