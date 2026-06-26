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В Новосибирске продают автографы Сергея Михалкова за 55 тысяч рублей

По словам продавца, расстаться с коллекцией приходится вынужденно — из-за необходимости в деньгах для поддержания работы музея.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске выставили на продажу коллекцию автографов писателя Сергея Михалкова. За лот продавец просит 55 тысяч рублей. Предложение появилось на популярной площадке объявлений.

В коллекцию вошли сразу несколько предметов, связанных с автором текстов гимнов СССР и современной России. Покупателю предлагают буклет с изображением Сергея Михалкова, детскую книгу «Дядя Стёпа» и конверт, в котором эти вещи, по словам продавца, были отправлены адресату.

Всего в описании указаны четыре автографа. Один из них находится на лицевой стороне буклета, ещё один — внутри него. Также подпись, дата и дарственная надпись есть на развороте книги «Дядя Стёпа». Четвёртым предметом указан собственноручно заполненный конверт.

«Вещи из фондов частного музея. Продаются вынужденно — из-за острой необходимости в денежных средствах, которые требуются для поддержания деятельности музея», — рассказал продавец.

Сергей Михалков известен нескольким поколениям читателей как автор «Дяди Стёпы», басен, стихов для детей, а также текстов гимнов СССР и России. Он также был отцом режиссёров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.