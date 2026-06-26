В Новосибирске продают автографы Сергея Михалкова за 55 тысяч рублей

Всего в описании указаны четыре автографа. Один из них находится на лицевой стороне буклета, ещё один — внутри него. Также подпись, дата и дарственная надпись есть на развороте книги «Дядя Стёпа». Четвёртым предметом указан собственноручно заполненный конверт.