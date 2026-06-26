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Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 июня

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 26 июня 2026 года.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 26 июня 2026 года.

Сегодня Овнам стоит сделать паузу в делах — все пойдет не так, как планировалось, и лучше отказаться от задач, чем стремиться к идеалу. Расслабьтесь. Астрологи также предупреждают, что вечером вас потянет к любви и романтике — это замечательно. Устройте свидание и насладитесь эмоциями от общения с партнером.

Сегодня Тельцам не стоит привлекать лишнее внимание — это может обернуться неприятностями. Лучше оставайтесь в тени, и день пройдет спокойно. Вечером вы будете чувствовать себя выжатым, поэтому устройте себе расслабляющий отдых: посмотрите фильм или проведите романтический ужин с любимым человеком.

Сегодня Близнецам нужно завершить все текущие дела и разобраться с рутинными задачами, чтобы они не тяготили вас в будущем. Не откладывайте их. Гороскоп советует обратить внимание на здоровье — сейчас оно может вас подвести. Если чувствуете недомогание, обязательно запишитесь к врачу.

Ракам не следует молчать — если что-то вас беспокоит, высказывайте свои мысли открыто. Попытка скрыть свое мнение приведет лишь к подавлению эмоций. Будьте осторожны с сообщениями и постами в соцсетях — некоторые могут вызвать недовольство или даже травлю. Обдумывайте свои слова.

Львы будут в центре внимания. Хотите блеснуть? Дерзайте. Но помните, что иногда стоит слушать, а не только говорить. Астрологи предсказывают неожиданные предложения или лайки от людей, от которых вы этого не ожидали. Используйте этот момент и знакомьтесь с новыми людьми — кто-то может вас приятно удивить.

Сегодня Дева будет настоящим планировщиком. Все будет под ее контролем, даже настроение начальника. Но с этим контролем важно не переусердствовать — не все зависит от списка задач. Звезды советуют уделить внимание себе, а не только работе. Вечер может принести приятные сюрпризы, включая неожиданный подарок от партнера или Вселенной.

Сегодня Весы будут колебаться между «да» и «нет», выбирая «а вдруг». Это правильное решение. День подходит для импровизации, легкого флирта и непринятых решений (главное — без последствий). Возможен интересный разговор, который вызовет сильные эмоции или ностальгию. Это будет замечательно, так что наслаждайтесь.

Сегодня Скорпионов будет сложно понять, и это нормально — вы сами еще не разобрались в своих чувствах. Однако ваша харизма на высоте: даже молчание будет «звучать» глубоко. Гороскоп предсказывает откровенные разговоры и небольшие споры, в которых вы вновь одержите победу. Будьте осторожны с сарказмом — он может кого-то сильно обидеть.

Стрельцы будут чувствовать себя великими путешественниками: отправляйтесь хоть на другой конец города, хоть по интернет-магазинам. Главное — не забыть свою цель. День подходит для расширения горизонтов и принятия решений типа «а почему бы и нет». Только проверьте баланс карты, а вечером ждите приятных сюрпризов — кто-то вас порадует.

У Козерогов ожидается день в стиле «я занят, но не знаю чем». Рабочие дела пойдут хорошо, если вы не начнете спорить с системой. Звезды советуют отложить финансовые вопросы до завтра. Зато вечер отлично подойдет для спокойных занятий: сериалов, уборки или философских бесед за чашкой чая. Не забудьте проявить внимание и любовь к близким.

Сегодня Водолеи — генераторы нестандартных идей. Половина — гениальные, другая — повод для шуток. День подойдет для креатива, общения и легкой анархии. Будьте осторожны с обещаниями: могут записать и припомнить. Вечером захочется тишины и странного кино. Только не забывайте кого-то обнимать перед экраном — так куда приятнее.

Сегодня Рыбы как Wi-Fi: то ловят все, то теряются в пространстве. Эмоции бродят стаями, но это повод не для драмы, а для вдохновения. Можно творить, мечтать, а можно просто полежать и сделать вид, что вы — философ. Главное — не забыть ответить на важное сообщение, иначе завтра пожалеете об упущенном, передает «Рамблер».