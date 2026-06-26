Мать из Иркутской области лишилась машины за передачу руля 16-летнему сыну

Ранее КП-Иркутск рассказывала о 43-летней матери двоих детей из Иркутска, которая лишилась квартиры и 13 миллионов рублей из-за действий телефонных мошенников. Женщина под влиянием злоумышленников продала свою трехкомнатную квартиру, а все вырученные деньги перевела в криптовалюту, после чего осталась с двумя детьми без жилья.