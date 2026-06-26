Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье на фестиваль «Наше лето» приедет «Чиж и Co»

Масштабный музыкальный фестиваль состоится в 170 км от Перми.

Источник: Комсомольская правда

В окрестностях Чермоза 17−19 июля состоится музыкальный фестиваль «Наше лето». Он объединит легенд и ярких представителей современной сцены России.

Три дня музыки, драйва и отдыха на природе пройдут под открытым небом. Днем гостей ждут спортивные игры и мастер-классы, ночью — жаркие дискотеки.

«На поле будут работать фуд-корт и ремесленная ярмарка, а для самых активных организуют настоящий рыцарский турнир. При желании можно полетать на воздушном шаре или паратрайке», — рассказали «КП-Пермь» в краевом Туристском информационном центре.

Хедлайнерми фестиваля станут: «Чиж и Co», «Мираж», «Мураками», Петр Погодаев, Sellout, «Черный вторник». Организаторы обещают участие еще несколько громких имен, которые станут известны в ближайшее время.

Стоимость билета на событие — 4 400 ₽ (дети до 12 лет в сопровождении взрослых — бесплатно). Трансфер из Перми в одну сторону — 900 ₽ Парковка и автокемпинг — бесплатно. Есть возможность поставить палатку прямо у машины.