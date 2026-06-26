Губернатор Приангарья активно работает над стабилизацией топливного рынка региона

IrkutskMedia, 26 июня. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев продолжает активную работу по поиску путей для стабилизации ситуации, которая сложилась на топливном рынке региона. Глава Приангарья отметил, что у субъекта есть особенности, в том числе с осуществлением северного завоза горючего, а потому вопрос необходимо решать во взаимодействии с федеральными органами власти, отвечающими за обеспечение регионов нефтепродуктами.
Игорь Кобзев сообщил в своём канале в мессенджере «МАКС» (12+), что в срочном порядке вылетел в Москву для того, чтобы встретиться с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.
На встрече глава Иркутской области озвучил свои предложения по стабилизации топливного рынка региона, которые будут рассмотрены на федеральном штабе. Также Игорь Кобзев и Александр Новак обсудили меры по предотвращению дефицита топлива в регионе, своевременной отгрузке нефтепродуктов и координации действий всех участников топливного рынка.
Кроме того, губернатор доложил о текущем положении дел на топливном рынке региона, о достаточности запасов для нужд населения, предприятий и объектов социальной инфраструктуры. На встрече подняли вопросы бесперебойного обеспечения потребителей топливом, в том числе независимых топливных компаний.
Напомним, что 24 июня агентство рассказывало о стоимости бензина на АЗС «Руснефть». Там цена 92-го равняется 135 рублям. Почему в компании такие цены на топливо, читайте по ссылке.
о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах стало известно в середине июня. Ранее также проблемы с бензином, в том числе ввод ограничений на его продажу, наблюдались в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Республике Крым. Добавим, что в Крыму ситуация до сих пор остается сложной.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев 22 июня подтвердил наличие ограничений на некоторых АЗС в Иркутске, а также добавил, что часть заправок временно прекратили обслуживание. Глава региона написал в своём канале в мессенджере «МАКС», что такие перебои наблюдаются по всей стране в связи с тем, что на западе были выведены из строя объекты нефтепереработки. В настоящее время власти принимают меры по нормализации ситуации с топливообеспечением. Добавим, что многие регионы вынуждены перейти на ручной режим работы: это значит, что объемы топлива по каждому из получателей будут определять индивидуально.
Накануне, 24 июня, заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин доложил актуальную информацию по ситуации с топливообеспечением в регионе. Власти призвали жителей области с пониманием отнестись к отпуску топлива.
Добавим, что на фоне непростой ситуации с топливообеспечением цены на бензин продолжают расти. Так, с начала недели стоимость бензина на некоторых АЗС увеличилась сразу на 18 рублей. Кроме того, ежедневно наблюдаются огромные очереди из автомобилистов на некоторых автозаправках города.