На жителей хабаровского посёлка наложили огромные поборы за вывоз мусора

Жителям посёлка Чегдомын Верхнебуреинского района вернули 190 тысяч рублей после завышенных начислений за вывоз мусора. Деньги взыскали через суд после вмешательства прокуратуры Верхнебуреинского района, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Проверка началась после обращений граждан. Люди пожаловались на счета за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, которые выставляла компания ООО «Туран».
Прокуратура установила, что населению рабочего посёлка начисляли плату по завышенным тарифам. Добровольно пересчитывать платежи компания не стала, поэтому надзорное ведомство пошло в суд.
Прокурор района подал иски о взыскании неосновательного обогащения на общую сумму 190 тысяч рублей. Верхнебуреинский районный суд требования удовлетворил. Сейчас решение суда исполнено полностью.