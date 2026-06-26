На жителей хабаровского посёлка наложили огромные поборы за вывоз мусора

Жителям посёлка Чегдомын Верхнебуреинского района вернули 190 тысяч рублей после завышенных начислений за вывоз мусора. Деньги взыскали через суд после вмешательства прокуратуры Верхнебуреинского района, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.