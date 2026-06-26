Жительница Хабаровского края получит срок за эстремистские комментарии в сети

В районе имени Лазо суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40 летней местной жительницы, обвиняемой в публичных призывах к экстремистской деятельности. По данным следствия, в январе 2025 года в посёлке Хор женщина опубликовала в сети интернет комментарий с призывами к экстремизму и высказываниями, унижающими достоинство по национальному признаку, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.