26 июня: что празднуют в православной церкви

26 июня 2026 года, в пятницу, у православных традиционный постный день — в память о страданиях Христа. Кроме того, продолжается период Петрова поста. В этот день православная церковь чтит память ряда мучеников и преподобных, а также совершает прославление Собора мучеников Житомисличских (1941). Святые дня 26 июня 2026 года православная церковь отдает дань памяти подвижников благочестия. Среди них: Мученица Акилина (293) 12-летняя христианка из финикийского Библа приняла мученическую смерть при императоре Диоклетиане. За обращение сверстниц в христианство она подверглась пыткам. Согласно преданию, после мнимой смерти и чудесного воскрешения Ангелом она снова предстала перед судом, за что была приговорена к казни. Мощи святой впоследствии были перенесены в Константинополь. Преподобная Александра Дивеевская (1789) Основательница прославленного монастыря и первой женской общины. Святитель Трифиллий, епископ Левкусийский (ок. 370). Ученик святителя Спиридона Тримифунтского. Прославился учёностью и красноречием. Основал монастырь в Левкуссии. Под руководством своего наставника успешно преодолевал мирские искушения. Мученица Антонина (ок. 284−305). Пострадала за веру при императоре Максимиане (начало IV в.). После жестоких пыток была утоплена в озере, до конца оставалась верной Христу. Преподобная Анна (826) и сын ее Иоанн (IX). Византийская подвижница. Овдовев, она вместе с сыном Иоанном подвизалась в монастыре на горе Олимп в Вифинии, приняв мужской образ под именем Евфимиан. Стала жертвой клеветы и была несправедливо обвинена в грехе — насилием над девицей. По воле Божией, стало известно, что под видом инока Евфимиана подвизалась женщина и Анна была оправдана. Святая, не желая, чтобы ее тайна открылась многим, провела остаток жизни в уединении. Преподобные Андроник (1395), Савва (XV), иконописцы Московские. Преподобный Андроник — основатель Спасо-Андроникова монастыря, где он ввёл строгий общежительный устав. Этот монастырь стал духовной школой, воспитавшей таких подвижников, как знаменитый иконописец Андрей Рублёв. Сам святой был образцом аскетизма и кротости, активно способствуя развитию иконописного искусства. В 1404 году мирно скончался, вручив управление обителью своему ученику Савве. Преподобный Савва — ученик преподобного Андроника Московского, второй игумен Спасо-Андроникова монастыря. Его мудрое руководство и праведная жизнь послужили примером для многих, а его ученики в будущем стали известными игуменами и епископами. Кроме того, в этот день в церкви почитают священномученика Алексия пресвитера (1918) и мученицу Пелагию (1944).