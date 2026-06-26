«Вычеркните эти строки»: Как пенсионерам сэкономить на коммуналке и получить все льготы

Если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают допустимую долю дохода семьи, пенсионер может оформить субсидию. На федеральном уровне этот порог составляет 22%, однако в ряде регионов он ниже. Так, в Москве он составляет 10%, а в Санкт-Петербурге — 14%. Субсидия назначается на шесть месяцев, после чего необходимо вновь подать заявление и подтвердить доходы.