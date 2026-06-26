В Шелеховском районе зафиксирован первый 100-балльный результат по итогам ЕГЭ

IrkutskMedia, 26 июня. В Иркутской области продолжают подсчитывать рекорды по результатом единых госэкзаменов 2026 года. На этот раз стало известно имя первого стобалльника из Шелеховского района. Новостями поделился в своих соцсетях мэр Максим Модин.
Наивысший результат по физике получил выпускник Шелеховского лицея Григорий Шагунов. Молодой человек планирует поступать в в высшее заведение Москвы, чтобы дальнейшую жизнь связать с наукой и стать физиком-учёным.
«Григорий, желаю тебе удачи в поступлении и больших научных открытий! Шелеховский район тобой гордится!», — поздравил ученика в своей публикации Максим Модин.
Ранее агентство рассказывало, что два выпускника Ангарского ГО получили 200 баллов по двум предметам. Сейчас в Приангарье насчитывается четыре двухсотбалльника.