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В Шелеховском районе зафиксирован первый 100-балльный результат по итогам ЕГЭ

Выпускник планирует стать физиком-учёным.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 26 июня. В Иркутской области продолжают подсчитывать рекорды по результатом единых госэкзаменов 2026 года. На этот раз стало известно имя первого стобалльника из Шелеховского района. Новостями поделился в своих соцсетях мэр Максим Модин.

Наивысший результат по физике получил выпускник Шелеховского лицея Григорий Шагунов. Молодой человек планирует поступать в в высшее заведение Москвы, чтобы дальнейшую жизнь связать с наукой и стать физиком-учёным.

«Григорий, желаю тебе удачи в поступлении и больших научных открытий! Шелеховский район тобой гордится!», — поздравил ученика в своей публикации Максим Модин.

Ранее агентство рассказывало, что два выпускника Ангарского ГО получили 200 баллов по двум предметам. Сейчас в Приангарье насчитывается четыре двухсотбалльника.