В Шелеховском районе зафиксирован первый 100-балльный результат по итогам ЕГЭ

IrkutskMedia, 26 июня. В Иркутской области продолжают подсчитывать рекорды по результатом единых госэкзаменов 2026 года. На этот раз стало известно имя первого стобалльника из Шелеховского района. Новостями поделился в своих соцсетях мэр Максим Модин.