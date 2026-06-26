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Камеры за 1,26 млрд рублей установят на дорогах Красноярского края

Комплексы будут размещены в ключевых населенных пунктах.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае планируют масштабное обновление системы видеонаблюдения на дорогах. Начальная цена контракта составляет 1,26 миллиарда рублей, сообщается на сайте Госзакупок.

Для повышения безопасности и контроля за дорожным движением в Красноярском крае правление автомобильных дорог региона объявило конкурс на установку камер и сопутствующего оборудования. Стоимость — 1,26 миллиарда рублей. Подрядчику предстоит развернуть 90 комплексов видеофиксации.

Они будут размещены в ключевых населенных пунктах края, таких как Красноярск, Канск, Кодинск и Минусинск. Поставка оборудования запланирована поэтапно: первая половина — до осени 2027 года, вторая — до весны 2028 года.