Спаниель Ярс помог найти незадекларированные 1,5 миллиона рублей у пассажира в Толмачёво

Сотрудники таможенного поста в новосибирском аэропорту Толмачёво предотвратили незаконный вывоз крупной суммы наличных в Таджикистан. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
23-летний россиянин для прохождения контроля выбрал зелёный коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров и валюты, подлежащих декларированию. Однако служебный спаниель по кличке Ярс указал инспекторам на сумку молодого человека. Внутри находилось 1,5 миллиона рублей наличными, что на 770 тысяч превышает разрешённый эквивалент в 10 тысяч долларов США. Задержанный пояснил, что вывозил такую сумму впервые и таможенных правил не знал.
В отношении него возбуждено административное дело по статье 16.4 КоАП РФ, вся валюта сверх нормы изъята.
Отмечается, что с начала года сотрудники поста Аэропорт Толмачёво выявили уже 78 подобных фактов, а общая сумма незаконно перемещаемых средств превысила 40 миллионов рублей в эквиваленте.