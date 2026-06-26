Спаниель Ярс помог найти незадекларированные 1,5 миллиона рублей у пассажира в Толмачёво

23-летний россиянин для прохождения контроля выбрал зелёный коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров и валюты, подлежащих декларированию. Однако служебный спаниель по кличке Ярс указал инспекторам на сумку молодого человека. Внутри находилось 1,5 миллиона рублей наличными, что на 770 тысяч превышает разрешённый эквивалент в 10 тысяч долларов США. Задержанный пояснил, что вывозил такую сумму впервые и таможенных правил не знал.