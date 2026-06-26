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Спаниель Ярс помог найти незадекларированные 1,5 миллиона рублей у пассажира в Толмачёво

Сотрудники таможенного поста в новосибирском аэропорту Толмачёво предотвратили незаконный вывоз крупной суммы наличных в Таджикистан. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Источник: Сиб.фм

Сотрудники таможенного поста в новосибирском аэропорту Толмачёво предотвратили незаконный вывоз крупной суммы наличных в Таджикистан. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

23-летний россиянин для прохождения контроля выбрал зелёный коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров и валюты, подлежащих декларированию. Однако служебный спаниель по кличке Ярс указал инспекторам на сумку молодого человека. Внутри находилось 1,5 миллиона рублей наличными, что на 770 тысяч превышает разрешённый эквивалент в 10 тысяч долларов США. Задержанный пояснил, что вывозил такую сумму впервые и таможенных правил не знал.

В отношении него возбуждено административное дело по статье 16.4 КоАП РФ, вся валюта сверх нормы изъята.

Отмечается, что с начала года сотрудники поста Аэропорт Толмачёво выявили уже 78 подобных фактов, а общая сумма незаконно перемещаемых средств превысила 40 миллионов рублей в эквиваленте.

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