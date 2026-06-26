Открыта продажа билетов на рейсы Chengdu Airlines Хабаровск — Харбин

На данный момент рейсы по аналогичному маршруту выполняет компания «Аврора», чьи самолеты доставляют туристов в китайский город по понедельникам, средам и пятницам. После того, как Chengdu Airlines приступит к работе в Хабаровске, количество вылетов из краевой столицы увеличится до шести в неделю.