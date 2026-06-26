Открыта продажа билетов на рейсы Chengdu Airlines Хабаровск — Харбин

В Хабаровске открыли продажу билетов на рейсы в Харбин китайской авиакомпании Chengdu Airlines. Первый вылет из краевой столицы состоится 14 июля, после самолеты будут следовать по маршруту дважды в неделю — по вторникам и субботам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Воздушное судно Comac C909 отправится из международного терминала аэропорта Хабаровска в 23:05 и примерно через два часа приземлится в Харбине. Салон самолета рассчитан на 90 мест для пассажиров.
На данный момент рейсы по аналогичному маршруту выполняет компания «Аврора», чьи самолеты доставляют туристов в китайский город по понедельникам, средам и пятницам. После того, как Chengdu Airlines приступит к работе в Хабаровске, количество вылетов из краевой столицы увеличится до шести в неделю.
В пресс-службе международного аэропорта сообщили, что приобрести билеты можно на популярных агрегаторах и в рамках пакетных предложений у туроператоров.
Напомним, что на этой неделе самолеты из Хабаровска впервые за 14 лет приземлились в Даляне. Рейсы по маршруту, соединившему напрямую краевую столицу и китайский город, выполнили сразу два перевозчика.