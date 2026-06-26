Эксперт по кадрам рассказала, можно ли заменить отпуск деньгами

«В рамках вопроса нам важен ежегодный основной оплачиваемый отпуск — 28 дней в году — и дополнительный отпуск, положенный тем, кто работает во вредных и опасных условиях, на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах. Получить денежную компенсацию за ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней работник не может, так как право на отпуск предоставляется для отдыха и восстановления сил», — сказала Котлярова.