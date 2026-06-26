Крушащий ответ заставил Киев пожалеть об атаках: взорваны главные объекты

Боевики ВСУ запустили сотни беспилотников по российским регионам в ночь на 25 июня. Все дроны были сбиты средствами ПВО, а ответ России последовал незамедлительно.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили дроны и какой ответ ждёт Киев.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 25 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотников. Дроны сбили над Волгоградской, Курской, Саратовской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и другими регионами РФ.
Атака на Волгоград.
В Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал почти всю ночь. Точное количество сбитых в регионе беспилотников не называется.
«Беспилотники в сторону Волгограда взлетели, вероятнее всего, из Харьковской области. Расстояние по прямой составляет примерно 600 км, что соответствует техническим характеристикам, например, беспилотных комплексов “Лютый”. Но могли и другие беспилотники участвовать», — отметил специалист.
По его словам, из той же Харьковской области беспилотники могли вылететь и в направлении Саратова.
«В сторону Саратова беспилотные комплексы могли также запустить из Харьковской области», — пояснил эксперт.
Харьковская область — стартовая площадка для атак.
Кондратьев подчеркнул, что Харьковская область становится главным плацдармом для запуска дронов по центральным и южным регионам России. Дальность полёта в 600 километров позволяет украинским беспилотникам достигать Волгограда и Саратова.
Но российские системы ПВО сбивают их на подлёте, не давая нанести ущерб гражданской инфраструктуре.
Ответ не заставил себя ждать.
Киев ждёт жёсткий ответ за атаки беспилотников на российские регионы. Некоторые удары уже поразили важные объекты ВСУ по всей Украине.
«Минобороны РФ действует последовательно, задачи продолжат выполняться, никто изменять свою тактику и ежедневные задачи не будет», — пояснил эксперт.
Околовоенные Telegram-каналы на фоне атак украинских беспилотников сообщили о мощных взрывах на Украине. Прилёты были зафиксированы на объектах ВСУ в Черниговской, Запорожской, Сумской, Днепропетровской областях.
На опубликованных в сети кадрах заметны огромные столбы дыма и сильные пожары.
Системная работа по уничтожению инфраструктуры ВСУ.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что операторы дронов войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили пункт управления БПЛА противника.
А расчёты ударных БПЛА «Герань-2» поразили автозаправочные станции в Николаевской области.
В военном ведомстве уточнили, что регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры лишают ВСУ возможности получать снабжение. Без топлива и боеприпасов украинская армия теряет боеспособность.
Российские военные продолжают системно уничтожать логистические цепочки противника, приближая победу.
Расплата неизбежна.
Украина попыталась атаковать российские регионы, но потерпела провал. 269 беспилотников были сбиты, а ответные удары накрыли объекты ВСУ по всей стране. Россия продолжает системно уничтожать военную инфраструктуру Украины, и каждый новый удар приближает победу.
Каждая попытка Киева атаковать Россию оборачивается для него катастрофой. И этот раз не стал исключением. Россия продолжит защищать свои территории и отвечать на удары.