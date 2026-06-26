Крушащий ответ заставил Киев пожалеть об атаках: взорваны главные объекты

«Беспилотники в сторону Волгограда взлетели, вероятнее всего, из Харьковской области. Расстояние по прямой составляет примерно 600 км, что соответствует техническим характеристикам, например, беспилотных комплексов “Лютый”. Но могли и другие беспилотники участвовать», — отметил специалист.